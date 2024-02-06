Пекарня горела в Братске

Напомним, что в садоводстве «Сибирский Мичуринец» в Братске произошел пожар с гибелью человека. Садовый деревянный двухэтажный дом загорелся ночью 28 января. На место были направлены два пожарных расчета. К моменту прибытия огнеборцев дом был полностью охвачен пламенем, обрушились перекрытия и кровля.