Пекарня горела в Братске

В 00.00 накануне, 5 февраля, на улице Гагарина в Братске произошло возгорание в здании пекарни. В 01.50 пожар был ликвидирован, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Погибших, травмированных нет. На ликвидацию пожара привлекались 18 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники.
Напомним, что в садоводстве «Сибирский Мичуринец» в Братске произошел пожар с гибелью человека. Садовый деревянный двухэтажный дом загорелся ночью 28 января. На место были направлены два пожарных расчета. К моменту прибытия огнеборцев дом был полностью охвачен пламенем, обрушились перекрытия и кровля.