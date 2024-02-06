Невидимая японка: несостоявшаяся владелица авто из Приморья отдала мошеннику 1,5 млн рублей

На 1,5 миллиона рублей обманул 59-летнюю жительницу Приморья судимый «автодилер». Пообещав доставить иномарку из-за рубежа, рецидивист больше месяца тянул из женщины деньги, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по краю.
Как выяснили правоохранители, жительница решила приобрести себе подержанный японский автомобиль. Однако из-за отсутствия профильных знаний она обратилась за помощью к подруге. У той как раз оказался подходящий знакомый, который ранее занимался подобными сделками. А потому женщина, твердо решившая стать владелицей машины, связалась с мужчиной.
Тот охотно отозвался на просьбу, и, взяв предоплату в 50 тысяч рублей, пропал с радаров. Через некоторое время он появился вновь и объяснил, что подходящую машину нашел, осталось только выкупить ее с аукциона и перегнать. Сам «выкуп» стоил 550 тысяч рублей, а серия последующих платежей ушла на различные побочные издержки. Сумма плавно добралась до 1,5 миллиона рублей. Спустя месяц женщина поняла, что ничего не дождется, и обратилась в полицию.
На фигуранта завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, однако расследование еще не закончилось: правоохранители проверят его причастность к преступлениям, которые были совершены раньше. Пока фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» рассказывала о возможных махинаторах. Четырех жителей Приморья обвиняют в оформлении на себя муниципальной земли с помощью поддельных документов.