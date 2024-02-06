Невидимая японка: несостоявшаяся владелица авто из Приморья отдала мошеннику 1,5 млн рублей

Тот охотно отозвался на просьбу, и, взяв предоплату в 50 тысяч рублей, пропал с радаров. Через некоторое время он появился вновь и объяснил, что подходящую машину нашел, осталось только выкупить ее с аукциона и перегнать. Сам «выкуп» стоил 550 тысяч рублей, а серия последующих платежей ушла на различные побочные издержки. Сумма плавно добралась до 1,5 миллиона рублей. Спустя месяц женщина поняла, что ничего не дождется, и обратилась в полицию.