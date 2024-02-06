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9-летняя дочь хабаровчанки взяла кредит на мать и отдала деньги мошенникам

Возбуждено уголовное дело.

9-летняя дочь хабаровчанки взяла кредит на мать и отдала деньги мошенникам, сообщает «АиФ-Дальинформ».

В полицию обратилась 48-летняя жительница краевой столицы, она рассказала, что аферисты, действуя через ее дочь, похитили с ее счета около 116 тысяч рублей.

Школьница нашла в телеграме канал, в котором общались любители популярной компьютерной игры, и начала общаться с неизвестным. Ей прислали ссылку на другой телеграм-канал, где переписка продолжилась. В ходе переписки школьница сфотографировала и отправила собеседнику номер банковской карты матери. После этого, следуя инструкциям, перевела по указанным реквизитам 20 тысяч рублей. После этого девочку заблокировали.

Однако девочка вновь зашла в другой телеграм-канал, перешла по ссылке и стала переписываться с пользователем. Собеседник сообщил ей, что нужно взять телефон матери, сделать скриншоты экрана. После этого школьница, следуя указаниям, оформила на мать кредитную карту и несколькими платежами перевела еще около 96 тысяч рублей.

«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы», — сообщил врио заместителя начальника УМВД России по Хабаровску начальник полиции Евгений Шадрин.