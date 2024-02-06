9-летняя дочь хабаровчанки взяла кредит на мать и отдала деньги мошенникам

В полицию обратилась 48-летняя жительница краевой столицы, она рассказала, что аферисты, действуя через ее дочь, похитили с ее счета около 116 тысяч рублей.

Школьница нашла в телеграме канал, в котором общались любители популярной компьютерной игры, и начала общаться с неизвестным. Ей прислали ссылку на другой телеграм-канал, где переписка продолжилась. В ходе переписки школьница сфотографировала и отправила собеседнику номер банковской карты матери. После этого, следуя инструкциям, перевела по указанным реквизитам 20 тысяч рублей. После этого девочку заблокировали.