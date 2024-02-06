9-летняя дочь хабаровчанки взяла кредит на мать и отдала деньги мошенникам, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В полицию обратилась 48-летняя жительница краевой столицы, она рассказала, что аферисты, действуя через ее дочь, похитили с ее счета около 116 тысяч рублей.
Однако девочка вновь зашла в другой телеграм-канал, перешла по ссылке и стала переписываться с пользователем. Собеседник сообщил ей, что нужно взять телефон матери, сделать скриншоты экрана. После этого школьница, следуя указаниям, оформила на мать кредитную карту и несколькими платежами перевела еще около 96 тысяч рублей.
«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы», — сообщил врио заместителя начальника УМВД России по Хабаровску начальник полиции Евгений Шадрин.