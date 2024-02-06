В Омске парня ударили ножом в грудь во время ссоры двух женщин

Удар нанесла одна из них.
Против омички было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, конфликт возник между задержанной и её бывшей работодательницей.
Для его решения последняя позвала молодого человека, который и получил колото-резаное ранение грудной клетки.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Также в полиции был зарегистрирован материал проверки по факту ненадлежащего исполнения омичкой родительских обязанностей.
Ранее мы писали о женщине, которая едва не убила своего сожителя кухонным ножом. Мужчина приревновал её и к соседу и ударил несколько раз по лицу. После чего получил удар ножом в живот.