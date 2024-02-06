58 пожаров произошло в Новосибирской области за неделю

Чаще всего, по данным ведомства, пожары возникали из-за неосторожного обращения с огнем, дефектов электрооборудования и нарушения правил эксплуатации печей. В результате возгораний, которые произошли в период с 29 января по 4 февраля на территории региона, погибли четыре человека, еще один получил травмы. Пятерых сотрудникам МЧС удалось спасти.
Чаще всего, по данным ведомства, пожары возникали из-за неосторожного обращения с огнем, дефектов электрооборудования и нарушения правил эксплуатации печей.
Основные причины возгораний — недостатки конструкции и изготовления электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, а также неосторожность при курении.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал. что пассажирский автобус сгорел на конечной остановке под Новосибирском.