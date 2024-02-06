В Хабаровске проводят проверку из-за лопнувшего стекла самолета

В Хабаровске проводится доследственная проверка из-за лопнувшего стекла самолета, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.
Напомним, 5 февраля самолет «Bombardier dash8», следовавший из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, совершил аварийную посадку в аэропорте вылета. Причиной возврата стало лопнувшее лобовое стекло.
Посадка была выполнена в штатном режиме, пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.
«Хабаровским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.