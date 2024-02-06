Названа предварительная причина пожара в двухэтажном доме в Усть-Илимске

Дознаватели МЧС выясняют обстоятельства пожара в Усть-Илимске. Накануне вечером начался пожар на первом этаже деревянного многоквартирного дома. Собственник квартиры рассказал, что возгорание заметил ночью, когда проснулся и заметил дым, расходящийся по потолку. Поскольку огонь уже успел распространиться, выйти через дверь он и его сожительница не смогли.