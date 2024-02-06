Названа предварительная причина пожара в двухэтажном доме в Усть-Илимске

Дознаватели МЧС выясняют обстоятельства пожара в Усть-Илимске. Накануне вечером начался пожар на первом этаже деревянного многоквартирного дома. Собственник квартиры рассказал, что возгорание заметил ночью, когда проснулся и заметил дым, расходящийся по потолку. Поскольку огонь уже успел распространиться, выйти через дверь он и его сожительница не смогли.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, выбраться через окно им помогли сотрудники газодымозащитной службы — пострадавшие получили ожоги и отравление угарным газом. Их передали бригаде скорой помощи. Как оказалось, пожарных вызвала проходившая мимо женщина, которая заметила возгорание.
Огонь быстро распространился по пустотам деревянных перекрытий на большую площадь. Дом коридорного типа наполнился дымом, заставив других жильцов экстренно эвакуироваться. Известно, что пожарного извещателя в сгоревшей квартире не было. В качестве предварительной причины ЧП назвали аварийный режим работы электрооборудования.