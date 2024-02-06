Почти 300 тысяч взыскали с дроппера в пользу пенсионерки в Новосибирске

В Новосибирске взыскали почти 300 тысяч рублей в пользу пенсионерки, которая пострадала от телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Полицейские занимаются расследованием уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Установлено, что 57-летняя жительница Новосибирска под влияние обмана перевела на банковский счет, который указали телефонные мошенники, деньги в сумме 290 тысяч рублей.
В интересах пенсионерки прокурор Заельцовского района обратился в суд с иском, чтобы взыскать указанную сумму с дроппера, на чей счет были перечислены деньги. Решение суда еще не вступило в законную силу.