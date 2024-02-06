Чиновника задержали прямо на заседании акимата в Шымкенте

АСТАНА, 6 фев — Sputnik. Во время заседания в акимате, под руководством акима Шымкента задержали исполняющего обязанности руководителя управления жилья, передает Otyrar.kz.
По данным телеканала, прямо на заседании к градоначальнику обратился представитель Антикоррупционной службы, подчеркнув, что у ведомства есть вопросы к одному из его подчиненных.
Глава города заявил, что обвиняемых в коррупции сотрудники Антикора могут забрать, что называется, здесь и сейчас.
«Среди работников акимата много честных работников, но есть и продажные. Я сколько раз предупреждал».
Сразу после этого заседание в акимате пришлось прервать: в зал прошли сотрудники Антикора, которые вывели одного из участников — им оказался исполняющий обязанности руководителя управления жилья.
«В очередной раз напоминаю, прекратите все попытки поиска возможностей незаконного обогащения. Мы являемся представителями государственной службы», — написал Габит Сыздыкбеков на своей странице в соцсетях.
По данным Антикора, предварительно установленная сумма ущерба, по которому у службы возникли вопросы к чиновнику, составила 120 миллионов тенге.