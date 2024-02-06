В Красноярске вынесли приговор экс-сотруднику следкома за мошенничество

Его признали виновным в мошенничестве.
Как рассказали в прокуратуре, в суде доказали, что с 2015 по 2017 годы подсудимый ввел в заблуждение руководство и организовал заключение госконтрактов между ГУ СК и индивидуальными предпринимателями. Он знал, что по факту контракты исполняться не будут.
После того, как ГСУ СК РФ по Красноярскому краю перечисляло ИП деньги по договорам, они их передавали подсудимому. Часть средств он потратил на оплату строительно-монтажных, отделочных и ремонтных работ в зданиях и отдельных помещениях следкома, покупку товарно-материальных ценностей, а более 3 млн рублей похитил и потратил на личные нужды.
Подсудимый свою вину не признал. Тем не менее его приговорили к 3годам и 8 месяцам колонии общего режима. Исковые требования потерпевшего удовлетворены судом.
Приговор не вступил в законную силу.