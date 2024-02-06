В Красноярске вынесли приговор экс-сотруднику следкома за мошенничество

После того, как ГСУ СК РФ по Красноярскому краю перечисляло ИП деньги по договорам, они их передавали подсудимому. Часть средств он потратил на оплату строительно-монтажных, отделочных и ремонтных работ в зданиях и отдельных помещениях следкома, покупку товарно-материальных ценностей, а более 3 млн рублей похитил и потратил на личные нужды.