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Четыре дома повреждены в Губкине Белгородской области после атаки дрона ВСУ

Четыре частных домовладения повреждены в городе Губкин Белгородской области после атаки украинского беспилотника. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Источник: РИА "Новости"

«Город Губкин подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. Различные повреждения выявлены на территории четырёх частных жилых домовладений», — написал глава региона, уточнив, что в них выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

Гладков добавил, что подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток.

Ранее Life.ru рассказывал, что частный дом загорелся в результате обстрела ВСУ хутора в Белгородской области. О пострадавших не сообщалось.