Четыре дома повреждены в Губкине Белгородской области после атаки дрона ВСУ

«Город Губкин подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. Различные повреждения выявлены на территории четырёх частных жилых домовладений», — написал глава региона, уточнив, что в них выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
Гладков добавил, что подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток.
Ранее Life.ru рассказывал, что частный дом загорелся в результате обстрела ВСУ хутора в Белгородской области. О пострадавших не сообщалось.