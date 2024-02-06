В Перми следователи проводят проверку по факту нападения собаки на девочку

Напомним, случай произошел вечером 4 февраля в микрорайоне Голованово, когда школьница выгуливала своего питомца. Во время прогулки у автобусной остановки на улице Мозырьская на них напала другая собака в ошейнике. Она укусила юную пермячку за правую ногу под коленом. В результате нападения несовершеннолетняя получила телесные повреждения. Сейчас девочка хромает, есть ограничения на занятия физкультурой.