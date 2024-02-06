Приморские полицейские вычислили любителей наркотиков по запаху

Первым в колонию отправится 60-летний дальнереченец. За приобретение и хранение без цели сбыта он получил срок в четыре года и пять месяцев. Отбывать это наказание опытный сиделец будет в колонии особого режима. Дело его товарища все еще находится на рассмотрении.