Приморские полицейские вычислили любителей наркотиков по запаху

Двух любителей незаконной заготовки наркосодержащих растений в Приморье отправили под суд. Как правоохранители учуяли преступников и откуда у нарушителей оказались мешки, набитые нелегальным урожаем, сообщает «КП — Владивосток».
Как стало известно следствию, 60-летний житель Дальнереченска приютил у себя 47-летнего жителя Ханкайского района, с которым подружился в местах лишения свободы. В сентябре парочка отправилась в Рассказово, где гость хотел проверить свой дом и забрать вещи. Однако вместо этого мужчины занялись сбором дикорастущего наркотического кустарника, который нашелся в окрестностях села.
Запасаться пришлось в течение нескольких дней, и по итогу мероприятия у фигурантов накопилось четыре мешка с наркотиком. Свой урожай парочка спрятала в сарай, а часть сырья пустила на переработку.
Ночью проезжавшие мимо импровизированной нарколаборатории полицейские почувствовали характерный запах и решили узнать, где находится источник. На вопросы правоохранителей фигуранты попытались оправдаться, но четыре мешка в сарае и пара свертков в доме их слова опровергли.
Первым в колонию отправится 60-летний дальнереченец. За приобретение и хранение без цели сбыта он получил срок в четыре года и пять месяцев. Отбывать это наказание опытный сиделец будет в колонии особого режима. Дело его товарища все еще находится на рассмотрении.