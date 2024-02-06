Сибиряк без прав на новой машине сбил двух девушек в Хабаровске

«У меня был испуг и шок», — вспоминает 33-летний иркутянин Виктор Коваленко прошлогоднюю аварию, за которую на днях предстал перед судом в Хабаровске. Катаясь по городу, он сбил двух девушек — обе получили тяжёлые травмы и до сих пор проходят лечение. Прав у фигуранта никогда не было, а машину он купил за несколько часов до происшествия.
Подробности резонансного ДТП и событий, которые произошли следом, стали известны hab.aif.ru.
Сел за руль вместо пьяного друга
10 сентября 2023 года Виктор уволился с рыбзавода на Камчатке, где трудился вахтовым методом. Деньги, полученные за время работы, приезжий решил потратить на автомобиль — и уже на нём вернуться домой в Иркутск. В поисках нужной машины он поехал во Владивосток, но подходящую не нашёл, после чего со своим 46-летним приятелем Антоном* отправился в соседний регион.
По приезде в Хабаровск сибиряки сняли квартиру в микрорайоне ДОС, стали просматривать объявления о продаже авто и наткнулись на Toyota Corolla Spacio по выгодной цене. Было решено: Виктор берёт машину, а пока не получит права, водить её будет Антон.
Планы поменялись 16 сентября, когда друзьям захотелось опробовать новый автомобиль в действии. За руль пришлось сесть самому владельцу иномарки, поскольку его приятель «обмыл» покупку и управлять транспортным средством был не в состоянии.
Отвлёкся на навигатор
До поздней ночи новоиспечённый владелец Toyota колесил по городским улицам — несмотря на отсутствие водительских прав, навыками вождения он обладал. Всё шло гладко, пока Виктор не выехал на перёкресток улиц Истомина и Муравьёва-Амурского. В это время через дорогу переходили две 19-летние девушки — машина врезалась прямо в них.
«Я включил навигатор на телефоне и отвлекся на него. В какой-то момент почувствовал, что совершил наезд. Был шок, я испугался, но останавливаться не стал и отправился в сторону своего места жительства», — объяснял фигурант в суде.
Утром, когда Антон протрезвел, Виктор решил обсудить с ним, что делать дальше. Идти сдаваться в полицию не пришлось — как только иркутянин вышел во двор дома, где снимал квартиру, его встретили сотрудники ДПС. Далее последовали допрос, выяснение всех обстоятельств происшествия и возбуждение уголовного дела.
Девушки, которых сбил Виктор, получили тяжкий вред здоровью. У одной диагностировали переломы костей таза, голени и ребра, ушиб почки и ранение щеки. У другой — переломы голени и плеча, а также множественные ушибы и ссадины. Спустя почти четыре месяца хабаровчанки продолжают реабилитацию — в суд они приходили на костылях.
Останется без автомобиля
Виновника ДТП судили по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Ранее Виктор Коваленко привлекался за кражу, разбой и хранение наркотиков, но юридически не является судимым, поэтому наказание тоже получил не максимальное.
«Суд приговорил виновного к принудительным работам сроком на три года, 5% его заработной платы будут удерживаться в доход государства. Также виновный сроком на два года лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», — прокомментировала hab.aif.ru старший помощник прокурора Центрального района Елена Демидовская.
Суд обязал фигуранта выплатить 970 тысяч рублей морального ущерба по иску потерпевших. В этот счёт пойдёт стоимость иномарки, на которую был наложен арест.
* — имя приятеля подсудимого изменено.