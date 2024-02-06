Сибиряк без прав на новой машине сбил двух девушек в Хабаровске

«У меня был испуг и шок», — вспоминает 33-летний иркутянин Виктор Коваленко прошлогоднюю аварию, за которую на днях предстал перед судом в Хабаровске. Катаясь по городу, он сбил двух девушек — обе получили тяжёлые травмы и до сих пор проходят лечение. Прав у фигуранта никогда не было, а машину он купил за несколько часов до происшествия.