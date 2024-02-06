Телефонные аферисты осваивают индивидуальный подход к жертвам

«Чтобы обезопасить себя, нужно более внимательно подходить к содержанию аккаунтов в социальных сетях. Именно там мошенники могут найти личную и финансовую информацию. Кроме того, никогда не пересылайте в мессенджерах и социальных сетях сведения из документов, не вводите на сомнительных сайтах свои данные. Не нужно совершать какие-либо денежные операции по просьбам лиц, позвонивших по телефону. При возникновении любых сомнений позвоните человеку, от имени которого вам звонят, и уточните информацию», — прокомментировал управляющий иркутским отделением Банка России Игорь Коржук.