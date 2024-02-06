Как отличить БПЛА от птицы?

Недавно беспилотники атаковали предприятия в Ленобласти. А как отличить дроны от самолётов, и как защититься от них обычным жителям, не военным?
После атаки БПЛА на предприятия в Ленобласти будут сформированы рабочие подразделения гражданской обороны. Губернатор Александр Дрозденко рассказал, что скоро начнут работу подразделения гражданской обороны, а по региону запустят мобильные группы для уничтожения дронов.
В ГКУ «Леноблпожспас» рассказали, как распознать опасные объекты невооружённым взглядом. БПЛА летят на высоте не выше 30−50 метров, в то время как самолёты поднимаются на 6−7 километров. Скорость дронов более чем в два раза ниже скорости самолёта — 45−47 метров в секунду. Наконец, при приближении БПЛА люди обычно слышат характерный звук, похожий на двигатель мопеда. В отличие от птицы дрон летит строго по прямой, может вертикально взлетать вверх и снижаться, тогда как живое существо двигается более хаотично.
Спасатели предупреждают, что не стоит самостоятельно сбивать дрон — никто не может рассчитать, куда он в итоге упадёт. Также ни в коем случае нельзя прикасаться к упавшему беспилотнику. Даже пользоваться мобильным телефоном вблизи БПЛА — опасно.
Увидев беспилотник, первым делом нужно укрыться в тени деревьев или зданий, а лучше всего поскорее покинуть опасную зону. Затем оперативно сообщить о ЧП по телефону 112.