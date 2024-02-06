Как отличить БПЛА от птицы?

В ГКУ «Леноблпожспас» рассказали, как распознать опасные объекты невооружённым взглядом. БПЛА летят на высоте не выше 30−50 метров, в то время как самолёты поднимаются на 6−7 километров. Скорость дронов более чем в два раза ниже скорости самолёта — 45−47 метров в секунду. Наконец, при приближении БПЛА люди обычно слышат характерный звук, похожий на двигатель мопеда. В отличие от птицы дрон летит строго по прямой, может вертикально взлетать вверх и снижаться, тогда как живое существо двигается более хаотично.