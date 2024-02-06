Четыре россиянина попались на схему аферистов и потеряли более 800 тысяч рублей

По данным ведомства, 5 февраля потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Аферист рассказал, что россиянину начислили шесть тысяч рублей бонусов, которые необходимо зачислить на карту. Тот поверил и продиктовал полученный код из сообщения.