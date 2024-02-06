В Новосибирске 24-летний парень умер от удара током

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске в троллейбусе № 23 собака получила удар током. Собака находилась вместе со своей хозяйкой на остановке и ждала троллейбус. Когда они переступили порог транспорта, животное внезапно вскочило и с визгом убежало от него.