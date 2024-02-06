В Крыму задержали организаторов покушения на кортеж Аксенова

Трое россиян, двое из которых являются супругами, планировали подорвать кортеж главы республики. У них изъяли изготовленное из немецкой противотанковой мины взрывное устройство, а также треножное устройство для запуска мины в направлении цели. Мину, по признанию одного из диверсантов, привезли на полуостров из Мариуполя в газовом баллоне машины.
Устройства были спрятаны в одном из гаражей в Симферополе.
Напомним, что ранее ФСБ уже предотвратила покушение на главу республики — в июле 2023 года завербованный СБУ россиянин также планировал подорвать автомобиль Аксенова.