В Крыму задержали организаторов покушения на кортеж Аксенова

Трое россиян, двое из которых являются супругами, планировали подорвать кортеж главы республики. У них изъяли изготовленное из немецкой противотанковой мины взрывное устройство, а также треножное устройство для запуска мины в направлении цели. Мину, по признанию одного из диверсантов, привезли на полуостров из Мариуполя в газовом баллоне машины.