Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Из-за урагана в Краснодаре ночью сорвало кровлю с двух зданий

На местах ведутся восстановительные работы.
Источник: KRD.ru — Telegram

В ночь на 6 февраля в Краснодаре сильный ветер сносил с ног. Ураган в темное время суток сорвал кровлю с двух зданий.

«Часть крыши улетела с двухэтажного жилого дома по 1-му проезду Стасова, 35, где проживают около 50 человек. Расселение не потребовалось. Обломки уже убрали с дороги, восстановлением занимается управляющая компания».

сообщили в мэрии города

Кроме этого, порывом ветра ночью сорвало часть крыши с гостиницы по улице Таманской, 92. На место для проведения необходимых работ также выехали спасатели. Устанавливается связь с собственником.