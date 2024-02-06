Из-за урагана в Краснодаре ночью сорвало кровлю с двух зданий

В ночь на 6 февраля в Краснодаре сильный ветер сносил с ног. Ураган в темное время суток сорвал кровлю с двух зданий.
«Часть крыши улетела с двухэтажного жилого дома по 1-му проезду Стасова, 35, где проживают около 50 человек. Расселение не потребовалось. Обломки уже убрали с дороги, восстановлением занимается управляющая компания».
Кроме этого, порывом ветра ночью сорвало часть крыши с гостиницы по улице Таманской, 92. На место для проведения необходимых работ также выехали спасатели. Устанавливается связь с собственником.