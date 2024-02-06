«Зай, докинь денег, пожалуйста»: 24-летний красноярец лишился 268 тысяч рублей из-за интернет-мошенницы

Сотрудники красноярской полиции разыскивают пострадавших от действий интернет-мошенницы. Как сообщает региональное МВД, 24-летняя жительница Новосибирска знакомилась с мужчинами в социальных сетях, а затем выманивала у них деньги.
Так, 24-летний красноярец рассказал правоохранителям, что в конце 2023 года он познакомился с девушкой в интернете — собеседница представилась Еленой Смирновой. Позже у них завязались отношения по переписке. Девушка сообщила, что сейчас находится в командировке в другом городе, но уже совсем скоро вернется в Красноярск.
В течение месяца новая подруга мужчины постоянно попадала в неприятности — решить их могли только деньги.
— Красноярец охотно верил слезливым рассказам о потерянных ключах от квартиры и необходимости срочно оплатить работу мастера по вскрытию замка, о невозможности купить себе лекарства, откликнулся он и на просьбу оплатить несчастной билет до родного города, — говорят полицейские.
Влюбленный мужчина перевел на счет подруги 268 тысяч рублей. Девушка, конечно, обещала вернуть все деньги, но в начале этого года перестала выходить на связь. В этот момент красноярец понял, что стал жертвой обмана. С разбитым сердцем и «дрожью в голосе» он обратился в ближайшее отделение полиции.
Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Спустя некоторое время девушку удалось найти.
— В ее квартире обнаружены десятки сим-карт, банковских карт, роутеры и несколько смартфонов, — сообщили в МВД.
Девушка, судя по всему, вступала в переписку с мужчинами из различных регионов. Известно, что она создавала для знакомств аккаунты в соцсетях с именами — «Елена Латьева», «Эвелина Гесс», «Виктория Миронова», «Маргарита Рудько», «Маргарита Рогова», «Виктория Слакова», «Диана Фирсова» и другие. В лицо ее никто из жертв не видел. Фотографии, которые она размещала на своих страницах, скачивала из интернета.
Если вы стали жертвой любвеобильной жительницы Новосибирска, позвоните по телефону: