«Зай, докинь денег, пожалуйста»: 24-летний красноярец лишился 268 тысяч рублей из-за интернет-мошенницы

Девушка, судя по всему, вступала в переписку с мужчинами из различных регионов. Известно, что она создавала для знакомств аккаунты в соцсетях с именами — «Елена Латьева», «Эвелина Гесс», «Виктория Миронова», «Маргарита Рудько», «Маргарита Рогова», «Виктория Слакова», «Диана Фирсова» и другие. В лицо ее никто из жертв не видел. Фотографии, которые она размещала на своих страницах, скачивала из интернета.