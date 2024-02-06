На трассе Уфа-Белорецк водитель погиб в тройном ДТП

Вечером 5 февраля зарегистрировано ДТП с погибшим, сообщает ГИБДД. По предварительным данным, около десяти часов вечера на 3 км автодороги Уфа-Белорецк 55-летний мужчина за рулём Hyundai Solaris столкнулся со встречным грузовиком FAV, после чего его отбросило на Lifan X50.В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие службы. Обстоятельства ДТП уточняются.