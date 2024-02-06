Еще в одном городе Челябинской области введен карантин по бешенству животных

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории эпизоотического очага, расположенного по адресу: город Еманжелинск (…), улица Дзержинского, дом 30», — говорится в распоряжении регионального правительства.
Неблагополучным пунктом определена территория, прилегающую к очагу, ее радиус составляет до 1 километра.
Ранее сообщалось, что карантин по кошачьему бешенству введен на территории Коркино и Советского района Челябинска. В обоих случаях радиус, где введен карантин, составляет до 2 километров от границы эпизоотического очага.
В данных очагах и пунктах в том числе запрещены перемещение больных животных, их ввоз или вывоз, а также проведение ярмарок и выставок.