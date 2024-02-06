Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Еще в одном городе Челябинской области введен карантин по бешенству животных

Еще в одном городе Челябинской области введен карантин по бешенству животных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории эпизоотического очага, расположенного по адресу: город Еманжелинск (…), улица Дзержинского, дом 30», — говорится в распоряжении регионального правительства.

Неблагополучным пунктом определена территория, прилегающую к очагу, ее радиус составляет до 1 километра.

Ранее сообщалось, что карантин по кошачьему бешенству введен на территории Коркино и Советского района Челябинска. В обоих случаях радиус, где введен карантин, составляет до 2 километров от границы эпизоотического очага.

В данных очагах и пунктах в том числе запрещены перемещение больных животных, их ввоз или вывоз, а также проведение ярмарок и выставок.

здоровье