Атаку украинских беспилотников отразили рядом с Воронежской областью

В ночь на вторник, 6 февраля, вновь была пресечена попытка террористической атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории РФ.
Над Белгородской областью дежурными средствами ПВО были сбиты семь беспилотников, сообщили в Минобороны. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что атаке ВСУ подвергся город Губкин. В результате падения БПЛА и его последующей детонации пострадавших нет.
— Различные повреждения выявлены на территории четырех частных жилых домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток, — заявил Вячеслав Гладков.
РИА «Воронеж» рассказывало, что в ночь на субботу, 3 февраля, средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник на подлете к Воронежу.