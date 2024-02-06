Атаку украинских беспилотников отразили рядом с Воронежской областью

Над Белгородской областью дежурными средствами ПВО были сбиты семь беспилотников, сообщили в Минобороны. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что атаке ВСУ подвергся город Губкин. В результате падения БПЛА и его последующей детонации пострадавших нет.