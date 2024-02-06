В Екатеринбурге 150 человек эвакуировали из-за пожара в студенческом общежитии

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня во втором часу ночи поступил сигнал о пожаре на улице Июльская в уральской столице. На площади в 1 квадратный метр было повреждено имущество на первом этаже медицинского изолятора студенческого общежития.