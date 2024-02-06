На «Татнефть Арене» в Казани скончался пожилой болельщик

Ранее мы писали, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с мужчиной, который поскользнулся на пороге магазина и скончался в Зеленодольске. Он поручил тщательно проверить обстоятельства произошедшего и доложить о результатах расследования.