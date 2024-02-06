На «Татнефть Арене» в Казани скончался пожилой болельщик

На трибунах «Татнефть Арены» в Казани скончался 84-летний пенсионер. Пожилой мужчина, направляясь домой после игры хоккейного клуба «Ак Барс», внезапно почувствовал сильный приступ в районе сердца сразу после выхода из-за дверей стадиона. Не успев дойти до выхода, он упал недалеко от трибун.
Прибывшие на место медики констатировали смерть.
Ранее мы писали, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с мужчиной, который поскользнулся на пороге магазина и скончался в Зеленодольске. Он поручил тщательно проверить обстоятельства произошедшего и доложить о результатах расследования.