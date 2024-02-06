В Башкирии неизвестный мужчина пытался утащить школьницу на глазах брата

В Стерлитамаке неизвестный попытался украсть ребенка. Мужчина схватил маленькую девочку средь бела дня за руку и хотела увести ее. Вопиющий случай попал на камеры видеонаблюдения.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, девочка шла домой вместе со своим старшим братом. Мальчик шел впереди и не смотрел на то, что происходит сзади. В это время за детьми увязался взрослый мужчина, который преследовал их вплоть до подъезда. В какой-то момент он схватил девочку за руку и попытался ее тащить, но мальчик заметил и побежал за ними. Неизвестный отпустил ребенка и поспешил скрыться.
— В настоящее время идет розыск мужчины. Полицией опрашиваются очевидцы, изъяты записи с камер видеонаблюдения, в настоящее время они изучаются. Будет принято процессуальное решение, — сообщили в МВД.