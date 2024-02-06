В Башкирии неизвестный мужчина пытался утащить школьницу на глазах брата

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, девочка шла домой вместе со своим старшим братом. Мальчик шел впереди и не смотрел на то, что происходит сзади. В это время за детьми увязался взрослый мужчина, который преследовал их вплоть до подъезда. В какой-то момент он схватил девочку за руку и попытался ее тащить, но мальчик заметил и побежал за ними. Неизвестный отпустил ребенка и поспешил скрыться.