Бездомные собаки нападают на нижегородцев в Канавинском районе

В поселке Березовский Нижнего Новгорода бездомные собаки нападают на прохожих. Как сообщает NN.RU, они на пали на уже двух женщин.
Одну жительницу Канавинского района спасли от травмы высокие сапоги: пес не смог их прокусить. Второй нижегородке повезло меньше — ее укусили за голень, теперь ей делают уколы от бешенства.
По словам местного жителя, особо выделяется в стае черная с рыжим собака, которая нападает неожиданно. При этом из-за нечищеных тротуаров даже убежать от агрессивных животных не получится.
Также нижегородцы сообщают, что бродячие собаки не дают проходу на улице Волочильной в Ленинском районе, а также на улице Самочкина.
Ранее сообщалось, что служебные собаки-пенсионеры ГУФСИН Нижегородской области ищут новый дом.