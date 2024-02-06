В связи с непогодой в ночь на вторник, 6 февраля, на трассу Ялта — Севастополь упали несколько деревьев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
— На автомобильной дороге Ялта — Севастополь было зафиксировано падение деревьев на проезжую часть, — отметил чиновник.
Как пояснил руководитель крымского Минтранса, это произошло из-за дождя и сильного ветра. Глава ведомства добавил, что сотрудники «Крымавтодора» ночью занимались ликвидацией последствий непогоды. Министр призвал водителей соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также быть внимательными.