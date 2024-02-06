Полиция нашла, кто жёг покрышки на Будапештской. К покушению на убийство добавили ещё одну статью

Чуть больше суток потребовалось оперативникам, чтобы найти подозреваемых в поджоге покрышек в парадной дома на Будапештской улице во Фрунзенском районе Петербурга.
Накануне вечером полицейские нагрянули в квартиру на Ленинском проспекте, откуда увезли в отдел 18-летнего жильца и его 25-летнего гостя, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 февраля.
По версии следствия, воскресной ночью дуэт жёг автомобильные покрышки под дверью квартиры на Будапештской улице. В МЧС сообщали, что внимание медиков потребовалось трём жильцам дома. Пожилая пара была госпитализирована в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе с отравлением продуктами горения. По данным агентства, это дедушка и бабушка бывшей жены блогера Петра Лунева.
Под двери его родных покрышки подкладывают не впервые, некоторым — не по одному разу. Так, пожар в той же девятиэтажке на Будапештской уже тушили в канун Нового года.
Полицейское следствие возбудило дело об умышленном повреждении чужого имущества путём поджога. В Следственном комитете случившееся квалифицировали как покушение на убийство.
Подозреваемые задержаны на двое суток. По предварительным данным, младший из них — газоэлектросварщик из Московской области. Старшего СПАРК знает как индивидуального предпринимателя из Карелии. Его ИП, основной деятельностью которого значится оптовая торговля, зарегистрировано полгода назад.