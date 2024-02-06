Сильный ветер: жители Дона рассказали о сорванной крыше и упавших деревьях

«На Литейном дерево упало прямо на дорогу», «Кое-где в городе электричества нет», «В Займо-Обрыв паломничество будет — на ледяных горах фотографироваться», «Мы с папой в Ростов ехали, машины сдувало, сейчас дома, сидим без света», «Февраль всегда радует», — написали пользователи в комментариях.