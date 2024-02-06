Жительница Озерска оформила пять кредитов и перевела аферистам почти 4 млн

Сообщается, что очередной жертвой дистанционного мошенничества стала 55-летняя женщина.
Полицейским она рассказала, что ей поступило сообщение от ее руководителя, в котором сообщалось о последующем звонке от «сотрудника правоохранительных органов». Через некоторое время действительно позвонил «силовик», который предупредил, произошла утечка информации по месту работы озерчанки, подозревается весь административный персонал.
«Далее уже поступил звонок от сотрудника банка, который сообщил, что на имя женщины неизвестные подали кредитные заявки в различных банках, которые уже одобрены. Он сказал, что нужно опередить злоумышленников, оформить кредиты самой, полученные деньги перевести на спецсчет, в результате чего все кредиты будут погашены. Так потерпевшая оформила кредиты в нескольких банках на общую сумму 3,7 млн рублей, оставив в залог личный автомобиль», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Озерчанка поняла, что в отношении нее совершены мошеннические действия после того, как получила документ в мессенджере в котором говорилось о необходимости оплатить еще налог для обновления единого балансового счета, после оплаты которого она получит компенсацию.
По факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).