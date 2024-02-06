Жительница Озерска оформила пять кредитов и перевела аферистам почти 4 млн

«Далее уже поступил звонок от сотрудника банка, который сообщил, что на имя женщины неизвестные подали кредитные заявки в различных банках, которые уже одобрены. Он сказал, что нужно опередить злоумышленников, оформить кредиты самой, полученные деньги перевести на спецсчет, в результате чего все кредиты будут погашены. Так потерпевшая оформила кредиты в нескольких банках на общую сумму 3,7 млн рублей, оставив в залог личный автомобиль», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по региону.