Похитителя арбитражного управляющего в Екатеринбурге оставили в колонии

Напомним, в конце ноября 2019 года в Екатеринбурге пропал арбитражный управляющий Яшин. В начале декабря его труп был обнаружен в районе поселка Садовый. Расследование показало, что мужчина стал жертвой злоумышленников, среди которых был Марков-Бобров. Яшина похитили, избили и держали в гаражном боксе, требуя передать векселя. Завладев ключами от квартиры управляющего, преступники похитили платежные документы на сумму около 25 млн рублей, а также около 2 млн рублей с банковской карты. Затем Яшина высадили в поселке, где наутро был обнаружен его труп.