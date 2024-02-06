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В жилом доме в Севастополе взорвался баллон газа: людей эвакуируют

Из-за взрыва баллона газа из дома в Севастополе эвакуируют людей.
Источник: пресс-служба правительства Севастополя

В жилом доме в Севастополе, по предварительным данным, взорвался баллон газа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, инцидент произошел в жилом доме, расположенном на улице Леваневского.

— По предварительным данным, в одной из квартир взорвался балкон газа.

отметил Развожаев

В результате обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажами. Губернатор отметил, что на первом этаже находилось пустое неработающее помещение. На месте работают оперативные службы.

— Информация по пострадавшим уточняется, — отметил севастопольский градоначальник.

Развожаев рассказал, что с верхних этажей здания эвакуируют людей.

МЧС