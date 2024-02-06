В жилом доме в Севастополе взорвался баллон газа: людей эвакуируют

В жилом доме в Севастополе, по предварительным данным, взорвался баллон газа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, инцидент произошел в жилом доме, расположенном на улице Леваневского.
— По предварительным данным, в одной из квартир взорвался балкон газа.
В результате обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажами. Губернатор отметил, что на первом этаже находилось пустое неработающее помещение. На месте работают оперативные службы.
— Информация по пострадавшим уточняется, — отметил севастопольский градоначальник.
Развожаев рассказал, что с верхних этажей здания эвакуируют людей.