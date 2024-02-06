Фельдшер из Намангана производил в своем доме поддельные лекарства и реализовывал их через аптеки

Фельдшер был задержан при попытке ввезти в Андижанскую область тысячу единиц поддельного препарата «Зодак». Оказалось, что подпольный цех он организовал у себя дома, где и было найдено 763 упаковки «Анаферона», 2125 упаковок «Зодака», 4000 упаковок «Витамина В6», а также сиропы в безымянных флаконах, флаконы для упаковки, коробки, инструкции и этикетки.
В ходе предварительного следствия стало известно, что нарушитель занимается подделкой лекарств с сентября 2023 года, у него есть подельники в Андижанской области, которые поставляли ему сырье из Кыргызстана. В качестве склада для хранения поддельных лекарств фельдшер использовал помещение в доме своего родственника, где также было обнаружено 120 упаковок «Зодака», 260 упаковок «Анаферона», 96 упаковок «Хилак Форте» и 313 флаконов с сиропом без этикеток.
Поддельные лекарства, произведенные фельдшером, продавались в аптеках Андижана, Ферганы и Ташкента.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 186−3, пунктам «б» и «д» Уголовного кодекса — производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств по предварительному сговору группой лиц, а также путем подделки документов, удостоверяющих качество и государственную регистрацию. Наказание, предусмотренное за это преступление, — лишение свободы от 5 до 8 лет.