Фельдшер из Намангана производил в своем доме поддельные лекарства и реализовывал их через аптеки

В ходе предварительного следствия стало известно, что нарушитель занимается подделкой лекарств с сентября 2023 года, у него есть подельники в Андижанской области, которые поставляли ему сырье из Кыргызстана. В качестве склада для хранения поддельных лекарств фельдшер использовал помещение в доме своего родственника, где также было обнаружено 120 упаковок «Зодака», 260 упаковок «Анаферона», 96 упаковок «Хилак Форте» и 313 флаконов с сиропом без этикеток.