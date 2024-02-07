Мошенники обманывают жителей Красноярского края под видом Роспотребнадзора

«По-прежнему фиксируются и старые методы обмана — предпринимателям поступают звонки от якобы сотрудников Управления с просьбой приобрести специальную литературу в “уголок потребителя”, которая “очень необходима” при проверках, а также сдать деньги на различные нужды, в том числе приобретение или ремонт томографа», — отметили в Роспотребнадзоре.