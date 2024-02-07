Мошенники обманывают жителей Красноярского края под видом Роспотребнадзора

Мошенники обманывают жителей Красноярского края от лица Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Мошенники активизировались с начала года. Они представляются сотрудниками либо руководством Управления Роспотребнадзора. К старым способам обмана добавились новые — в мессенджерах создаются фейковые аккаунты руководителя Управления Роспотребнадзора и его заместителей.
На эту схему пожаловались уже несколько человек. Некоторые из них лишились денег.
«По-прежнему фиксируются и старые методы обмана — предпринимателям поступают звонки от якобы сотрудников Управления с просьбой приобрести специальную литературу в “уголок потребителя”, которая “очень необходима” при проверках, а также сдать деньги на различные нужды, в том числе приобретение или ремонт томографа», — отметили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве призывают в случае получения таких звонков или сообщений незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось о том, что мошенники начали обманывать людей от имени спикера Заксобрания Красноярского края. Как минимум, одна из подчинённых чуть не лишилась 2 млн рублей из-за мошенников.