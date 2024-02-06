Минобороны сообщило об уничтожении Су-34 пункта управления ВСУ

Перед вылетом экипаж самолета получил координаты места, где был расположен командный пункт, сказано в сообщении. Военные нанесли удар бомбами по объекту, затем Су-34 вернулся на аэродром базирования.
«По докладу разведки цель была успешно поражена», — сообщили в оборонном ведомстве.
Бомбардировку вели неуправляемыми фугасными авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
УМПК — это универсальный модуль планирования и коррекции. Устройство крепится к свободнопадающей бомбе и делает ее управляемой. Модуль оснащен раскладным крылом и рулями, а также системой управления. Последняя предназначена для автонаведения бомбы на цель.