Минобороны сообщило об уничтожении Су-34 пункта управления ВСУ

УМПК — это универсальный модуль планирования и коррекции. Устройство крепится к свободнопадающей бомбе и делает ее управляемой. Модуль оснащен раскладным крылом и рулями, а также системой управления. Последняя предназначена для автонаведения бомбы на цель.