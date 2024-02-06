При взрыве газового баллона в жилом доме в Севастополе никто не пострадал

Ранее во вторник, губернатор сообщил, что в жилом доме, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение. Идет эвакуация людей с верхних этажей здания.