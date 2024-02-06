При взрыве газового баллона в жилом доме в Севастополе никто не пострадал

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости. Пострадавших из-за взрыва баллона с газом в квартире жилого дома в Севастополе нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник, губернатор сообщил, что в жилом доме, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение. Идет эвакуация людей с верхних этажей здания.
«Пострадавших не обнаружено. Всего эвакуировано из подъезда 8 человек, в том числе 3 детей. Информация уточняется», — написал Развожаев.
По его данным, в момент взрыва в квартире никого не было.
«По предварительной оценке, площадь разрушений — около 50 кв м. Сейчас специалисты отключают дом от коммунальных сетей (электроэнергия, газ, вода, тепло)», — сообщил губернатор.