В Волгоградской области женщину будут судить за истязание 6-летней падчерицы

По данным следствия, обвиняемая была мачехой 6-летней девочки-инвалида. С ноября 2022 по октябрь 2023 года женщина систематически издевалась над ребенком, била и оскорбляла. Причинами для этого стали якобы капризы падчерицы. А в октябре 2023 года мачеха, угрожая ножом, обещала вырезать девочке язык.