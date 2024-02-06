В Волгоградской области женщину будут судить за истязание 6-летней падчерицы

По данным следствия, обвиняемая была мачехой 6-летней девочки-инвалида. С ноября 2022 по октябрь 2023 года женщина систематически издевалась над ребенком, била и оскорбляла. Причинами для этого стали якобы капризы падчерицы. А в октябре 2023 года мачеха, угрожая ножом, обещала вырезать девочке язык.
Об издевательствах над ребенком правоохранителям сообщили соседи, после чего противоправные действия мачехи пресекли.
В отношении женщины возбудили уголовные дела по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), сообщили в региональной прокуратуре. Свою вину задержанная частично признала.
Теперь судьбу мачехи будет решать суд. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 117 УК РФ — до 7 лет лишения свободы.
Отец ребенка знал об издевательствах, но ничего не сделал. Поэтому его в судебном порядке ограничили в родительских правах. Девочка в настоящее время живет с бабушкой.