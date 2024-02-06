В Каменске-Уральском простились с 26-летним бойцом, погибшим в ДНР

В Каменске-Уральском простились с 26-летним бойцом Сергеем Дерендяевым, погибшим во время специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа.
Родился мужчина в городе Петропавловск-Камчатский. Окончил Клевакинскую школу, затем производственно-техническое училище № 116. В дальнейшем работал на предприятиях Каменска-Уральского.
— 18 ноября 2023 года заключил контракт и отбыл для участия в специальной военной операции. Героически погиб 6 января, выполняя обязанности военной службы в боях в районе Артемовска Донецкой народной республике, — рассказали в администрации.
Прощание с мужчиной состоялось в 11:00 6 февраля. Сергей Дерендяев будет захоронен на кладбище в Туринском районе.