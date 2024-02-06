Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

В ноябре хуситы заявили, что в ответ на «агрессию» израильской армии в секторе Газа будут наносить в Красном море удары по судам, связанным с Израилем. С тех пор атакам беспилотников и ракет со стороны Йемена регулярно подвергаются суда, не имеющие отношения к Израилю.