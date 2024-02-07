Новая опасная схема мошенников набирает обороты в Приморье — как не попасть

Полиция предупреждает: если у вас просят денег при общении в сети интернет (18+), сразу же прекращайте все контакты, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу отдела МВД России по Уссурийску.
Онлайн-мошенники часто ищут уязвимых пользователей, которым одиноко в сети и недостает дружеского внимания. При общении в социальных сетях всегда нужно сохранять трезвость мышления, бдительность, соблюдать меры имущественной безопасности, никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковских карт.
Если у вас просят денег при общении на сайтах знакомств, сразу же прекращайте все контакты.
Если вы считаете, что подвергаетесь преступному посягательству, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (с мобильного — 102) или через единую диспетчерскую службу 112.
Также вы можете обратиться в отдел МВД России по г. Уссурийску по адресу: ул. Калинина, 17 или по телефону дежурной части