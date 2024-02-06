Мужчина похитил деньги у работодателя при трудоустройстве в Братске

Мужчина обманным путем похитил деньги у работодателя под предлогом трудоустройства в Братске. Как выяснилось, злоумышленник откликнулся на вакансию «Вальщик леса» и сразу изъявил желание работать в компании. Незнакомец попросил оплатить ему дорогу до места работы, но после перевода средств пропал. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.