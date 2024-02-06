Мужчина похитил деньги у работодателя при трудоустройстве в Братске

Мужчина обманным путем похитил деньги у работодателя под предлогом трудоустройства в Братске. Как выяснилось, злоумышленник откликнулся на вакансию «Вальщик леса» и сразу изъявил желание работать в компании. Незнакомец попросил оплатить ему дорогу до места работы, но после перевода средств пропал. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Потерпевшим по делу оказался 49-летний житель Братска. Он рассказал в полиции, что мужчина представился 38-летним жителем поселка Прибрежного. «Потенциальный работник» попросил перевести 5 тысяч рублей для оплаты проезда, так как денег на дорогу у него нет. Работодатель перевел средства, после чего злоумышленник перестал выходить на связь.
Добавим, что в минувшие сутки в Иркутской области мошенники обманули 13 человек, общая сумма ущерба составила более 3 млн рублей. В том числе жертвами аферистов стали две пенсионерки, поверившие в историю о попавших в ДТП родных, которым срочно нужны деньги для того, чтобы избежать уголовной ответственности. В сумме бабушки отдали преступникам 1,3 млн рублей.