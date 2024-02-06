Басманный суд заочно арестовал Акунина

В декабре прошлого года против Акунина возбудили уголовное дело по двум статьям — об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) и распространении «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК). Дело завели после того, как пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали записи двух разговоров с ним от имени президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры страны Александра Ткаченко. Пранкеры спрашивали писателя о конфликте на Украине, финансовой помощи Киеву и атаках на цели на территории России. Он назвал разговор провокацией.