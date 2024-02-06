Штормовой ветер на юге Крыма: спасатели предупредили об опасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на юге Крыма. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 6 февраля в южных районах Крыма и в горах сохранится северо-западный ветер 22−27 м/с», — говорится в сообщении.
В ночь на вторник из-за сильного ветра в нескольких местах деревья упали на трассу Ялта-Севастополь, перекрыв движение. Также на Южном берегу Крыма, в Ялте, Алуште и поселках ветром повалило множество деревьев.