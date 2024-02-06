Из-за аварии без электричества остался ЖК «Салават Купере». Об этом «Аиф-Казань» рассказал местный житель. С утра в микрорайоне отключили электричество.
По словам специалистов, причиной стала коммунальная авария. Весь жилой комплекс остается без света. Никто не знает, через сколько устранят последствия аварии и восстановят электроснабжение.
Напомним, в Салават Купере появится самая большая в Казани поликлиника. На данный момент там уже проживает 30 тысяч человек, а новая поликлиника сможет обслуживать 60 тысяч.