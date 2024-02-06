Стрелок на балконе в Уфе был пьян и использовал охотничье ружье

Мужчина, устроивший стрельбу на балконе дома в Уфе, был пьян и использовал охотничье ружье. Об этом UFA.AIF.RU сообщили в МВД республики.
Напомним, инцидент произошел сегодня утром, 6 февраля, на ул. Габдуллы Амантая, 9/1.
«Прибывшие сотрудники полиции установили, что один из местных жителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов в воздух из зарегистрированного охотничьего ружья, — прокомментировали в МВД. — Пострадавших нет».
Стрелка уже доставили в отдел полиции. В отношении него будет принято процессуальное решение. Ружье изъято.