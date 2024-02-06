Приревновал к знакомому: жителя Зимы ждет колония строгого режима за жестокое убийство жены

Суд вынес приговор 37-летнему жителю Зимы, который жестоко расправился с женой, приревновав ее к знакомому. Об этом сообщают в Зиминском городском суде Иркутской области.
— В июле 2023 года мужчина вместе с супругой и знакомым выпивали дома. В какой-то момент женщина дала мужу повод для ревности. Тот разозлился и поругался сначала со знакомым, потом с ней. Он схватил кухонный нож и ударил жену не менее двух раз в живот и область левого бедра. От полученных ран сибирячка скончалась, — говорят в суде.
Суд принял во внимание неподобающее поведение женщины. Но пришел к выводу, что мужчине нужен реальный срок. Преступнику назначили девять лет колонии строгого режима. Кроме того, с сибиряка взыскали 500 000 рублей за моральный вред, который он нанес матери жертвы.