В Авдеевке российские бойцы подбили американскую БМП Bradley

Видеозапись с отражением атаки украинской бронемашины выложена в социальные сети изданием Украина.ру.
В аннотации к роли говорится, что подрыв БМП был произведен на окраине города — в районе улиц Чернышевского, Соборной и Спортивной. Российские штурмовики отбили украинские позиции и укрепили их на случай контратаки противника: заминировали особо опасные направления. Оказалось не зря.
«Хлопчики из 47-й бригады ВСУ на Bradley попытались лихим кавалерийским наскоком выбить русскую пехоту из застройки — однако американское чудо сходу наехало на мину», — говорится в аннотации.
Потери экипажа — один человек, двое танкистов — смогли выбраться из подбитой бронемашины через задние люки.
Отметим, что отличительной особенностью американской бронемашины является многослойная броня и мощное вооружение. Оно состоит из скорострельной 25-миллиметровой пушки Bushmaster, 7,62-мм пулемета, противотанковых управляемых ракет TOW и шести несъемных пистолетов-пулеметов 5,56-мм М231 FPW.
Высота Bradley 2,98 метра, а ширина — 3,6 метра. Двигателя в 600 лошадиных сил хватает, чтобы разогнать на шоссе броневик до скорости 56 километров в час. Дальность хода — 400 километров. Экипаж: три человека и до шести десантников.