В Авдеевке российские бойцы подбили американскую БМП Bradley

В аннотации к роли говорится, что подрыв БМП был произведен на окраине города — в районе улиц Чернышевского, Соборной и Спортивной. Российские штурмовики отбили украинские позиции и укрепили их на случай контратаки противника: заминировали особо опасные направления. Оказалось не зря.