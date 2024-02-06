Губернатор Александр Гусев: более 3 тыс бродячих собак отловят в Воронеже в 2024 году

До 500 безнадзорных собак планируется отловить в Воронеже и отправить на временную передержку в ближайшие месяцы. За год будет поймано более 3 тыс. животных. Губернатор Александр Гусев рассказал в своем telegram-канале, что областные власти выделили городу достаточно ресурсов для того, чтобы в разы повысить интенсивность отлова. Кроме того, в ближайшее время заработает горячая линия, где жители смогут оставлять заявки — об этом главе региона доложил мэр Вадим Кстенин.