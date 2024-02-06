Губернатор Александр Гусев: более 3 тыс бродячих собак отловят в Воронеже в 2024 году

До 500 безнадзорных собак планируется отловить в Воронеже и отправить на временную передержку в ближайшие месяцы. За год будет поймано более 3 тыс. животных. Губернатор Александр Гусев рассказал в своем telegram-канале, что областные власти выделили городу достаточно ресурсов для того, чтобы в разы повысить интенсивность отлова. Кроме того, в ближайшее время заработает горячая линия, где жители смогут оставлять заявки — об этом главе региона доложил мэр Вадим Кстенин.
— Знаю, как остро жители областного центра реагируют на проблему безнадзорных животных. В Воронеже всегда уделяли этому много внимания, выстроили систему гуманного обращения с животными. Безнадзорных собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и отпускают со специальной меткой с идентификационным номером. В 2023 году эти процедуры в городе прошли более 1200 особей. Я поручил максимально активизировать отлов, — рассказал Александр Гусев.
Губернатор добавил, что агрессивных животных после решения межведомственной комиссии помещают в специальные учреждения для пожизненного содержания. В 2023-м году таких собак было 90. При этом отмечается, что пройдя социализацию, отдельные особи могут быть пристроены в семьи. Для содержания безнадзорных собак в Воронеже строится приют на улице Балашовской, 29/1.
— Предыдущий подрядчик подвел: сейчас объект готов на 93%. Без его ввода в эксплуатацию работа с безнадзорными животными не будет достаточно эффективной. Мэрия уже начала поиск подрядчика для завершения работ по водо- и теплоснабжению, внутренней отделке, монтажу вольеров. Знаем и о наличии в городе инвестора, который уже создает частный приют для безнадзорных животных. Изучим и этот опыт местных бизнесменов.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало о том, как агрессивные бездомные собаки напали на 53-летнюю женщину в Ленинском районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Сотрудники управы района обнаружили на месте происшествия девять собак. Большая часть животных имела бирки, а значит, прошла процедуры ОСВВ — «отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск». Признаки немотивированной агрессии были выявлены у собаки, которая ОСВВ не проходила.
Кроме того, в СК России пожаловались на несогласие с ходом расследования уголовного дела о смерти 31-летнего жителя Воронежа, на которого напали бездомные собаки. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК по Воронежской области Кирилла Левита доклад о ходе и результатах расследования дела, а также о причинах допущенной по нему волокиты.